Lazio, la società ringrazia i tifosi: il post social per il popolo laziale
21.09.2025 19:40 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio perde il derby sul campo, ma sugli spalti i tifosi regalano il solito spettacolo. La coreografia della Curva Nord ha fatto brillare gli occhi dei tifosi laziali e di tutti coloro che si sono imbattuti in una scenografia destinata in questi giorni a fare il giro d’Europa. Scenografia che la stessa Lazio, con un post sui social, ha omaggiato ringraziando i tifosi per il sostegno:
“Grazie. Per la presenza, per la scenografia, per il tifo instancabile. Il derby non è finito come volevamo, ma voi siete stati la nostra vittoria più grande. Sempre Avanti Lazio”.