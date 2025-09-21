Roma, Rensch a Dazn: "Contento per la vittoria. Gasperini è un grande allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del derby tra Lazio e Roma, il terzino giallorosso Devyne Rensch è intervnuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue impressioni sulla gara: “Mi sento bene, era il mio primo derby dall’inizio. Sono contento di avere giocato con i miei compagni di squadra e la cosa più importante è che abbiamo vinto”.

“Gasperini è un ottimo allenatore. Mi ha dato la fiducia di giocare il derby per la prima volta. Sono molto contento di aver giocato, per me era importante combattere per la squadra e per me stesso. Per me è molto importante che siamo stati uniti e abbiamo vinto. Ovviamente sono contento di aver giocato bene, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.