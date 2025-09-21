Lazio, Guendouzi perde la calma: Sozza lo espelle a fine partita
La Roma supera la Lazio nel derby per 0-1 grazie alla rete di Pellegrini. Dopo essere già rimasti in dieci uomini peril cartellino rosso rimediato da Belahyane, i biancocelesti nella prossima gara dovranno fare a meno anche di Guendouzi, espulso dopo il fischio finale per aver probabilmente rivolto delle parole irriguardose nei confronti dell'arbitro Sozza.
