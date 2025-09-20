Lazio, Sarri spiega: "Pedro giocherà il derby. Mi affido a lui e..."

Dubbio Pedro. C'è la possibilità di farlo giocare dal primo minuto nel tridente d'attacco nel derby contro la Roma. Il ballottaggio è con Cancellieri, Sarri deciderà dopo la rifinitura su chi puntare dall'inizio. In conferenza stampa, il tecnico della Lazio ha parlato proprio dello spagnolo e del suo utilizzo. Di seguito le sue parole.

"Pedro? La partita la giocherà, non so se in parte o dall’inizio. Non abbiamo deciso ancora. Dobbiamo capire cosa ci rimane per cambiare la partita, valutare tante cose. Su lui facciamo grande affidamento, nelle partite pesanti ha sempre fatto prestazioni importanti. Fa un ruolo un po’ diverso rispetto a Modric, la prestanza fisica conta di più. Cerchiamo di preservarlo, facendolo giocare senza metterlo a rischio dei 90 minuti a inizio stagione visto che non sappiamo la reazione. Ha avuto una tendinite bilaterale in tutto questo periodo, gli abbiamo fatto fare una settimana di riposo durante la sosta".

