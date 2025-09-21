Lazio, si ferma la striscia di derby vinti in casa: il dato
Piove sul bagnato in casa Lazio in una stagione che fa davvero fatica a decollare. La squadra di Sarri perde il derby della Capitale, vinto dalla Roma con il gol di Pellegrini, e incassa la terza sconfitta, la seconda consecutiva, dopo quelle con Como e Sassuolo.
Non solo, il ko odierno è ancora più amaro visto che, come riportato da Opta, i biancocelesti non perdevano un derby giocato in casa addirittura dal 2016 collezionando 4 successi e 4 pareggi.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.