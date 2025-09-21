Lazio - Roma, Sarri molto deluso: la reazione al triplice fischio

La Lazio non riesce a riacciuffare il pareggio e esce sconfitta dal derby, ci ha pensato Pellegrini a regalare la vittoria alla Roma. Delusissimo Sarri per come sia andata la gara e per il risultato e così al triplice fischio ha abbandonato immediatamente il campo per recarsi nello spogliatoio dove è rimasto a lungo per un confronto con la squadra. Tommaso Turci, ai microfoni di Dazn, ha raccontato: "È stato uno tra i primi ad abbandonare il campo insieme a Guendouzi. Ha rimproverato tanto gli attaccanti per nulla soddisfatto della gestione di alcuni palloni".

