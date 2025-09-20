Lazio, Sarri mischia le carte: possibile un esordio dal primo minuto al derby

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri studia le migliori scelte per battere la Roma e confermarsi l'uomo dei derby. Tra infortuni e incertezze, alcune scelte rimangono obbligate. Altre, invece, saranno in bilico fino all'ultimo. Come quella che porterebbe all'esordio di Reda Belahyane dal primo minuto. Il centrocampista marocchino è in rampa di lancio da settimane, Sarri ne ha parlato più che bene in conferenza stampa, ma la sua presenza dipenderà da un altro fattore.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri non vuole cambiare due centrocampisti su tre. La presenza di Belahyane dipenderà quindi dal recupero o meno di Nicolò Rovella. Se ci sarà l'ex Monza in cabina di regia, con il solito Guendouzi come mezzala destra, allora Belahyane avrà più chances. Il tecnico toscano non vuole cambiare troppo, anche se Dele-Bashiru nella giornata di ieri non si è allenato e rimane in dubbio. Inoltre, contro il Sassuolo è stato sostituito dopo 45 minuti e i suoi primi due derby sotto la guida di Baroni sono stati un flop.

