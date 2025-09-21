Roma, Gasperini: "La Lazio è un'ottima squadra, sono rimasti gli stessi ma..."

Dopo il derby vinto contro la Lazio, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Di questo derby mi resta un bel risultato che rende molto felici i tifosi. Dà molto morale alla squadra, ai giocatori. Mi resta la sensazione che possiamo fare molto di più, lavorare ancora e migliorare. Ma vincere questo tipo di partite ti aiuta e ti dà fiducia. Pellegrini? Ho deciso martedì-mercoledì di farlo giocare, quando ho fatto le prove. Questa settimana siamo partiti per tempo e abbiamo preparato bene il derby. Ho visto negli allenamenti come sta, è un giocatore superiore, voglio farlo diventare un atleta con grande personalità, cuore e rendimento. Oggi è uscito perché gli stavano venendo i crampi e abbiamo anticipato il cambio".

"Può succedere che come domenica contro il Torino paghi il caldo e non riesci a tirare fuori le energie giuste. Ma la squadra non mi ha mai deluso dal punto di vista caratteriale, è sempre stata un gruppo. La crescita nostra deve essere solo sul piano tecnico, dobbiamo allargare la rosa di due-tre giocatori perché ne abbiamo otto-nove competitivi. I passi in avanti vanno fatti velocemente. Nel finale dobbiamo mettere a posto un po' la testa, abbiamof atto scelte negative. La Lazio era in inferiorità numerica, ogni ripartenza poteva finire tanto a poco e invece abbiamo rischiato. Gli ultimi minuti sono stati davvero brutti, non è stato un bell'atteggiamento".

"Il derby è straordinario, soprattutto per quello che ti circonda. È un po' la festa della città, le tensioni sono altissime. Abbiamo avuto il merito di giocarlo bene. Non posso andare dietro ai timori di perderlo perché poi iniziano le polemiche, ma devo pensare a lavorare bene per la partita in sé. Il contesto esterno è un discorso a parte, i derby sono unici. La Lazio è un'ottima squadra, anche in dieci ha avuto una bella reazione, ha preso un palo clamoroso. Sull'occasione di Dia noi abbiamo fatto un grosso errore. Loro mi sembrano una squadra più amalgamata, si conoscono a memoria: è vero che non hanno fatto mercato ma sono rimasti gli stessi. Noi dobbiamo correggere delle cose. Aver vinto il derby sicuramente ci aiuta, ma come rosa dobbiamo recuperare ad alti livelli Dovbyk, Ferguson, Baldanzi, Pisilli".

"Non sopporto le simulazioni, le furbate. È stato merito di tutte e due le squadre questo derby se è venuta fuori una bella partita. Voglio che la squadra giochi nel suo modo dentro le regole del calcio, senza tanti compromessi. La mia è una situazione nuova che mi mette alla prova, devo trovare delle soluzioni. Nel finale ero dispiaciuto, potevamo fare meglio. Arriveremo di sicuro a fare qualche gol in più. Con lo spogliatoio c'è stata una buona empatia da subito, con tutti. C'è stata grande disponibilità sin dal primo giorno, questo è un bel gruppo, compatto e coeso che ha voglia di fare bene. Se avessimo perso sarebbe cambiato tutto intorno, ma avrei comunque valutato la partita. Cerco sempre di guardare il campo per migliorare. Contro il Torino abbiamo perso per l'unico tiro, oggi è andato sul palo. Sarebbe potuto succedere anche al contrario".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.