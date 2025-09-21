Lazio, Sarri a LSC: "Questa squadra deve smettere di essere anarchica e superficiale"

Un Maurizio Sarri visibilmente deluso quello che, alla fine del derby perso contro la Roma, ha commentato il ko della Lazio ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quella di oggi è una di quelle partite in cui tutto quello che è potuto andare male lo ha fatto a partire dagli infortuni, dal gol preso da un’ingenuità e dalle tante occasioni da gol che non si sono concretizzate. C’è grande dispiacere però perdere queste partire sempre per i soliti errori inizia a essere pesante".

"Veniamo da una gara in cui non abbiamo concesso niente e l’abbiamo persa su un tentativo di uscita che non era andato a buon fine, bisognava mettere la palla sugli attaccanti. Poi abbiamo il problema di fare gol, oggi abbiamo costruito, abbiamo avuto palle gol anche sullo 0-0, quella di Rovella, di Guendouzi, di Romagnoli. Dispiace uscire da un derby così senza portare a casa niente, mi dispiace per la squadra perché ha dato tutto mi dispiace per il pubblico perché anche oggi ci ha sostenuto fino alla fine e quando non porti una soddisfazione al tuo popolo è sempre pesante, ora siamo messi male".

"Questa squadra deve smettere di essere superficiale e anarchica nel modo di pensare, non si possono perdere le partite per banalità e andare Genova con quattro centrocampisti fuori su cinque. Questo poi alla fine ci costa punti, la mentalità di questa squadra deve cambiare".

"Recuperi? Visto come sono usciti la vedo dura recuperare qualcuno, vediamo quello che si può fare. Se è il caso di cambiare assetto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.