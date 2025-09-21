Roma, Cristante: "Abbiamo approcciato bene. Per la Lazio è stato difficile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita del derby della Capitale, il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Dal primo minuto abbiamo approcciato subito in maniera molto decisa, siamo stati sempre concentrati. Per loro è diventato difficile giocare. Pochi gol presi? È un ottimo segnale. Abbiamo una base solida, subire il meno possibile è la cosa principale. Poi ci manca qualcosa davanti per chiudere le partite, si è visto oggi. Pellegrini? Si è sempre allenato forte da quando è rientato dall'infortunio, era in crescita e stava bene. Sono contentissimo per lui, se lo merita. È stato bello vincere il derby con un suo gol così".

"Dobbiamo chiudere le partite prima e stare più attenti, essere più precisi. Oggi era un derby particolare, c'è stato un po' di emozione alla fine e abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo. Ranieri? C'è sempre, si fa vedere. Ma l'ha preparata bene Gasperini sul campo, siamo stati bravi da subito in settimana. Cartellini? Se attacchi in avanti fai meno corse indietro e rischi poco le ammonizioni. Se capita il fallo spesso è nella partita offensiva del campo ed è più difficile prendere gialli".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.