Martina ricorda: "Fascetti mi chiamò alla Lazio. Riportammo la squadra in Serie A"
RASSEGNA STAMPA - In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Silvano Martina ha ricordato anche il momento del suo approdo alla Lazio. Dopo essersi infortunato mentre vestiva la maglia del Torino, l'estremo difensore smise di fatto di giocare, salvo poi essere richiamato dall'allora tecnico biancoceleste Fascetti, con il quale contribuì a riportare la squadra in Serie A.
"Durante Torino - Lazio, andai a salutare Fascetti. Mi disse: "Allenati, non si sa mai". Due mesi dopo mi richiamò: "Vieni alla Lazio". Pensavo gli servisse un terzo portiere, invece, feci una stagione strepitosa da titolare e riportammo la squadra in A".
