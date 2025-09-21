Lazio - Roma, centrali con il vizio del gol: Romagnoli e Mancini pronti alla sfida

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli da una parte, Gianluca Mancini dall'altra. Sono loro due i leader dei reparti arretrati di Lazio e Roma, pronti a sfidarsi oggi nel derby della Capitale. Due centrali difensivi con il vizio del gol, sottolinea La Gazzetta dello Sport, entrambi andati a segno una volta nella stracittadina e speranzosi di farlo nuovamente nella sfida odierna.

Arrivato in biancoceleste dal Milan nel 2022, Romagnoli, da sempre di fede laziale, sognava di giocare per la sua squadra del cuore e di disputare il derby con l'aquila sul petto. La scorsa stagione ha vissuto un momento speciale, realizzando il suo primo gol in una stracittadina, poi terminata 1-1. Due anni fa, invece, fu il turno di Mancini, che proprio con una sua rete regalò il successo ai giallorossi. Questa volta, oltre a segnare, i due difensori dovranno pensare a contenere gli attacchi avversari, ma le due squadre sono avvisate: sulle palle da fermo, sia Lazio che Roma hanno un osservato speciale a cui prestare attenzione.

