Lazio - Roma è Castellanos vs Mancini: leader senza fascia. E nei derby...

Adam Marusic ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo di questo pomeriggio anche in zona mista. Ecco le parole del montenegrino: "Ci dispiace tantissimo. Siamo molto arrabbiati. Dobbiamo analizzarla bene, da domani inizieremo a preparare una partita molto...

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire se il mercato della Lazio a gennaio sarà sbloccato totalmente o parzialmente, spuntano già i primi nomi. In Spagna, per esempio, si parla di Arnau Martinez, terzino destro del Girona che ha già collezionato tre...