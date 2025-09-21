Lazio - Roma è Castellanos vs Mancini: leader senza fascia. E nei derby...
RASSEGNA STAMPA - Attrazione fatale. La trincea della vecchia scuola contro l'attacco di un centravanti rivoluzionario. Tradizione contro innovazione: gli opposti s'attraggono, anche in campo. E il derby romano si vince con i duelli. Castellanos da una parte, Mancini dall'altra. Due protagonisti uniti da un solo fattore comune, riporta Repubblica: sono entrambi leader, ma senza fascia da capitano. L'argentino comanda l'attacco biancoceleste, il toscano orchestra la difesa giallorossa.
Cinque i precedenti tra i due: tre volte in campionato (due vittorie per la Roma e due pareggi), una in Coppa Italia (Lazio vincente). Scontri mai banali: entrambi hanno rimediato un cartellino rosso: Taty quest'anno, quando colpì Hummels con una tacchettata; Mancini all'inizio del 2024, nella penultima gara di Mourinho sulla panchina giallorosso. In quel caso, il centrale venne sanzionato per aver insultato l'arbitro Orsato. Qualche mese dopo, andò anche in gol, facendosi perdonare dopo aver lasciato i suoi in 10 nell'appuntamento precedente. Che questa volta tocchi a Castellanos?
