Lazio, Zufferli da horror: le pagelle dei quotidiani lo distruggono

Quando a scuola si prendeva un'insufficienza pesante si era soliti tornare a casa e avere paura delle ripercussioni di mamma e papà. Quel che è certo è che poi la lezione veniva imparata e si faceva di tutto per non ripeterla. Chissà come sarà tornato a casa dopo il pomeriggio di ieri il direttore di gara Luca Zufferli. Chissà se appena arrivato a Udine, rivedendo le immagini, non avrà avuto un po' di timore di essere penalizzato in vista delle prossime uscita. Chissà perché, anche questa volta, c'è un po' di scetticismo intorno al possibile intervento del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Sì, perché quando scende in campo la Lazio o tutto diventa lecito, o tutto fa giurisprudenza. Il fallo di mano di Dodò in Fiorentina-Lazio? Una lezione in vista dei prossimi episodi. Il pugno di Douglas Luiz a Patric? Un episodio che non è più accettabile, ma solo dopo che Juve-Lazio è terminata.

Oggi scopriamo che non è sufficiente perdere il pallone per interrompere una APP, oggi veniamo a sapere che un contatto che andrebbe giudicato da campo perché "al Var, e quindi dalle immagini, non se ne può comprendere l'entità" può essere serenamente giudicato anche con un monitor davanti, anche guardando la fase finale dell'azione a due metri e mezzo di distanza dal monito, tanto: "Sì,sì, sì è tutto perfetto!", come ribadisce Zufferli a Paterna e Massa, dopo che gli avevano chiesto di restare davanti al Var per valutare l'APP. Ecco, chissà cosa starà pensando ora il fischietto di Udine dopo aver aperto i vari quotidiani e aver scoperto che il voto più alto ottenuto è un 5 striminzito, "di incoraggiamento" come direbbero i prof.

