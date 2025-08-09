Lazio - Flaminio, la svolta a fine agosto: tre i punti cruciali del progetto

RASSEGNA STAMPA - Le ferie non ostacolano il progetto Flaminio, che procede con con contatti continui e passi avanti costanti. L’assessore a grandi eventi, sport, turismo e moda, Alessandro Onorato, lo ha dichiarato ieri confermando che la Lazio è pronta a consegnare la documentazione integrativa che il Comune ha richiesto così da poter proseguire con l’iter. Si tratta di approfondimenti ulteriori, rispetto a quelli del progetto di pre-fattibilità già presentato nei mesi scorsi. Sono rifiniture che servono a sciogliere i dubbi lasciati alle varie soprintendenze. L’intenzione del club biancoceleste, spiega Il Corriere dello Sport, è quella di completare le carte in modo minuzioso così da poter superare qualsiasi tipo di opposizione sin da subito e procedere all’apertura della conferenza dei servizi, sperando che questa duri il meno possibile.

I punti cruciali sono tre: la questione urbanistica legata alla variazione di cubatura prevista rispetto al progetto originario; l’aspetto della mobilità che riguarda il piano di accesso e deflusso di tifosi e operatori; l’impatto ambientale connesso alle valutazioni di sostenibilità, con l’obiettivo di armonizzare l’intervento con il contesto urbano e paesaggistico. Se le integrazioni dovessero arrivare entro la fine del mese, si legge sul quotidiano, si potrà entrare nella fase decisiva in autunno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE