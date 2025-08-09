Lazio | Lotito vuole chiudere l'accordo per il nuovo main sponsor: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In un'estate caotica fatta di contestazione e mercato bloccato, qualcosa si muove nel mondo Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito sarebbe vicino a chiudere l'accordo con un nuovo sponsor e la sua intenzione sarebbe quella di farlo prima dell'esordio in campionato contro il Como. Lotito è convinto di riuscirci prima del 24 agosto, così da esordire con un nuovo main sponsor sulla maglia.

La Lazio si sta muovendo, è necessario diversificare i ricavi. Il nome non è ancora trapelato ma, secondo lo stesso quotidiano, sono ben due le aziende di prestigio con cui la Lazio si trova in trattativa avanzata. Un altro dettaglio riporta di come si tratterebbe di due marchi nel settore della tecnologia, che sviluppano prodotti e servizi legati a software e hardware. L'idea della Lazio è quello di garantirsi un introito minimo di 6-7 milioni a stagione sino a un massimo di 10.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’accordo con Adapex INC, società di Datrix Group, tra i principali partner globali certificati da Google per l’editoria digitale con l’obiettivo di valorizzare il sito ufficiale, l’App, i contenuti video on demand e live streaming. Si prevede un introito di circa 3 milioni dallo sviluppo dell’audience attraverso social, internet, radio e tv. La società vuole investire e crescere nel digitale, un miglioramento propedeutico anche in ottica mercato.

