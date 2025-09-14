PRIMAVERA | Cremonese - Lazio 0-2: Sulejmani e Cuzzarella decidono la sfida
La Lazio Primavera batte 0-2 la Cremonese e ottiene il secondo successo consecutivo in campionato. A decidere la sfida sono le reti nel primo tempo di Sulejmani, su calcio di rigore, e Cuzzarella, che sono bastate alla squadra di Punzi per superare i grigiorossi in trasferta. I biancocelesti volano, così, a quota sei punti in classifica, bissando la vittoria contro il Bologna e trovando conferme dopo un avvio di stagione complicato.
PRIMAVERA 1 | 4ª giornata
Domenica 14 settembre 2025, ore 11:00
Centro sportivo Amadio Soldi, Cremona
CREMONESE (3-4-3): Malovec; Bassi, Zillo, Paganotti (63' Pavesi); Lickunas (63' Biolchi), Lottici Tessandri, Patrignani, Bozza (75' Gauthier); Murante (62' Jeon), Raballo (63' Stefani), Ragnoli Gallo. A disp.: Cassin, Patitucci, Gauthier Achi, Marino, Marsi, Gashi, Parente. All.: Pavesi.
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Ciucci, Calvani; Farcomeni, Pinelli (67' Munoz), Cuzzarella (67' Canali); Gelli (90+1' Trifelli), Sulejmani (90+1' Marinaj), Sana Fernandes (82' Santagostino). A disp,: Pannozzo, Giacomone, Baldi, Serra, Montano, Iorio, Curzi. All.: Punzi.
Arbitro: Riccardo Dasso (sez. Genova); Assistenti: Mino - Schirinzi
Marcatori: Sulejmani (27', L), Cuzzarella (34', L).
Ammoniti: Sana Fernandes (L), Biolchi (C).
Espulsi: /.
Recupero: 1', 4'.
SECONDO TEMPO
90+5' - Triplice fischio, la Lazio Primavera batte 0-2 la Cremonese, decidono le reti di Sulejmani e Cuzzarella.
90+1' - Ultimi cambi per Punzi: Marinaj e Trifelli entrano al posto di Sulejmani e Gelli.
90' - Assegnati quattro minuti di recupero.
87' - Biolchi trattiene Canali per la maglia, l'arbitro estrae il cartellino giallo.
82' - Altro cambio per i biancocelesti: Santagostino prende il posto di Sana Fernandes.
81' - Sana Fernandes è il primo ammonito della gara.
77' - La Cremonese prova a rientrare in partita, ma non riesce a creare reali pericoli per la porta difesa da Bosi.
75' - Ultimo cambio nei padroni di casa: esce Bozza, entra Gauthier.
67' - Due sostituzioni anche nella Lazio: fuori Cuzzarella e un acciaccato Pinelli, dentro Canali e Munoz.
63' - Altri tre cambi per i padroni di casa: fuori Raballo, Paganotti e Lickunas, dentro Stefani, Pavesi e Biolchi.
62' - Prima sostituzione nella Cremonese: Jeon prende il posto di Murante.
59' - Buona accelerazione di Cuzzarella, la sua conclusione è fuori misura e termina alta.
48' - Cremonese pericolosa con Ragnoli Gallo, il suo colpo di testa termina largo di poco.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45+1' - Termina il primo tempo, risultato sullo 0-2 all'intervallo.
45' - Segnalato un minuto di recupero.
39' - Altra occasione per i i grigiorossi con Zilio, la sua conclusione dall'interno dell'area viene murata da un difensore biancoceleste.
34' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Sulejmani serve in area Cuzzarella, che firma il raddoppio biancoceleste battendo Malovec con il sinistro. 0-2 per i biancocelesti.
33' - Occasione clamorosa per la Lazio! Sulejmani calcia a botta sicura da pochi passi, ma Paganotti salva sulla linea a portiere battuto.
30' - Ancora uno squillo dei biancocelesti, la conclusione da fuori di Farcomeni termina larga alla destra del portiere.
27' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Sulajmani apre il piattone e spiazza Malovec dagli 11 metri. Biancocelesti in vantaggio!
25' - Calcio di rigore per la Lazio! Sulejmani imbuca in profondità per Cuzzarella, che a tu per tu con il portiere viene spinto da Patrignani. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty.
23' - Altro tentativo dei padroni di casa, la conclusione di Bozza termina molto alta.
17' - Occasione Cremonese. Zilio lasciato tutto solo in area di rigore sbaglia il colpo di testa che viene facilemnete bloccato da Bosi.
8' - Primo tentativo della Lazio, la conclusione di Sana Fernandes termina molto lontana dalla porta.
5' - Fase di studio per le due squadre, ancora nessun acuto.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Cremonese - Lazio, gara valida per la quarta giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. Reduce dal primo successo stagionale contro il Bologna, la squadra di Punzi cerca conferme e proverà a ottenere la seconda vittoria consecutiva sul campo dei grigiorossi, ancora in cerca dei primi punti in campionato. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.