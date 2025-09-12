Sassuolo - Lazio, il duo che racconterà la sfida su Sky Sport
12.09.2025 17:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La gara Sassuolo - Lazio, in programma domenica 14 settembre alle 18, sarà trasmessa in co esclusiva su Dazn e Sky. Per l'occasione, a raccontare il match, visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251), saranno le voci di Dario Massara per la telecronaca e Massimo Gobbi per il commento tecnico.
