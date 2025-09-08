Sassuolo - Lazio, le voci che racconteranno la sfida su Dazn
08.09.2025 20:30 di Martina Barnabei
Ancora qualche giorno d'attesa, poi tornerà la Serie A con la terza giornata. La Lazio, dopo la vittoria in casa col Verona, sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. L'incontro è in programma domenica 14 settembre, il calcio d'inizio alle 18, e a raccontarlo su Dazn saranno le voci di Riccardo Mancini e Emanuele Giaccherini.
