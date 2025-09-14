Mimun: "Il Sassuolo e poi il derby: cosa chiedo a Sarri, Cataldi e Zaccagni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno di Sassuolo-Lazio, Clemente Mimum ha parlato del momento di casa Lazio, dei prossimi impegni e soprattutto del derby nel consueto editoriale pubblicato sul Messaggero. Il giornalista ha parlato della disfatta col Como e della vittoria netta contro il Verona: "Eravamo imballati, i lariani scatenati. Contro gli scaligeri non abbiamo trovato resistenza".

Anche questa volta, contro il Sassuolo, non sarà una passeggiata. Ma secondo Mimun, i biancocelesti hanno le carte in regola per uscire perlomeno indenni dal Mapei. Poi arriverà il derby. "Al mister. Zaccagni e Cataldi il compito di istruire i compagni sul significato della stracittadina", ha proseguito. La parola d'ordine rimane quella di dare il massimo per tutti i 100 minuti che comporranno il derby. La Roma, secondo il direttore del TG5, è più forte e più completa, ma nelle stracittadine a volte essere favoriti non basta.

