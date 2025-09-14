Sassuolo, Grosso recupera un titolare. E dopo la strigliata di Carnevali...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La notizia più importante, in casa Sassuolo, è arriva a sorpresa. "Rivedremo Thorstvedt - ha annunciato Fabio Grosso in conferenza stampa -, forse per uno spezzone. Sono contento che il suo percorso sia nella parte finale, come per Skjellerup che ha avuto un decorso più lungo e finalmente l'abbiamo nuovamente a disposizione". Servono punti, da ottenere con le scelte e la prestazione, a maggior ragione dopo la strigliata di Carnevali che, archiviate le due sconfitte, ha fatto suonare la sveglia, riporta Corriere dello Sport.

Contro la Lazio, "una squadra con identità precisa, qualità e idee", i neroverdi vogliono fare una grandissima partita. E la chiusura del mercato potrà aiutare, secondo il punto di vista dell'allenatore: "Ora si sa di essere parte di un progetto e non ci sono più scappatoie. Sappiamo chi, dove e come siamo. Dobbiamo essere bravi a trovare la mentalità e motivazioni comuni, questo fa la differenza".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.