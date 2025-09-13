Atalanta, Juric duro: "Lookman? Ca**o non devo pregare nessuno!"

TUTTOmercatoWEB.com

Altro che reintegro. Ademola Lookman è, al momento fuori dalla rosa dell’Atalanta. Dopo quanto accaduto in estate e il mancato passaggio all’Inter il calciatore è rimasto tra le fila dei bergamaschi ma, al momento, Ivan Juric non ha nessuna intenzione di convocarlo come confermano le sue parole in conferenza stampa.

“Caz**, noi siamo l'Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani. Si tratta di una situazione veramente spiacevole, bruttina, quello che io sento e che abbiamo bisogno di altre cose, di spirito, lotta e umiltà, di sentire la maglia. Voglio altre cose, un'appartenenza diversa. Andremo avanti così”.

