PRIMAVERA | La Lazio torna in campo: oggi la sfida con la Cremonese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Primavera scalda i motori. Alle 11:00 di oggi, domenica 14 settembre, i baby biancocelesti affronteranno la Cremonese in trasferta, nella sfida valida per la quarta giornata di campionato. Dopo aver iniziato la propria stagione con due ko contro Genoa e Cagliari, la squadra di Punzi è reduce dal primo successo contro il Bologna e si prepara ad affrontare quella che, insieme al Lecce, è l'unica ancora a zero punti.

La Primavera, dunque, cerca conferme e insegue un secondo successo consecutivo che sarebbe importante, visto che le prossime due gare casalinghe saranno contro le più ostiche Monza e Inter. I match si disputeranno a La Borghesiana, dove la squadra ha svolto parte della preparazione atletica, e non a Formello, visti i lavori di manutenzione del Fersini.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.