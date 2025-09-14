Sassuolo - Lazio, le probabili formazioni: chance Cataldi e torna Romagnoli

Archiviata la sosta per le Nazionali, si torna in campo. Per la terza giornata di campionato, la Lazio fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso. In porta Sarri riparte da Provedel, ancora titolare come successo contro Como e Verona. Al centro della difesa si rivede Romagnoli, che ha scontato le due giornate di squalifica, di fianco a Gila, con Provstgaard in panchina. Resta fuori ancora Patric (out anche per il derby). Come terzini le scelte sono quasi scontate, con Marusic e Nuno Tavares pronti a giocare dall'inizio. Non ci sarà Lazzari per un problema al polpaccio (rientrerà probabilmente contro il Genoa). A centrocampo Rovella rischia il posto: è affaticato, sarà gestito. Vista la sfida contro la Roma la prossima settimana, può riposare e lasciare spazio a Cataldi in regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru (più avanti di Belahyane) come mezzali. Non recupera Vecino, clinicamente guarito ma con ancora qualche problema fisico. In attacco solo panchina per Isaksen, che torna a disposizione. Sarà ancora il turno di Cancellieri sulla destra, con Castellanos e Zaccagni (che è tornato acciaccato dal ritiro dell'Italia, ma non preoccupa) a completare il reparto.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin. All.: Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.