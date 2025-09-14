Sarri e il Sassuolo | Dalla C alla A: i precedenti da horror contro i neroverdi

Sono terminati gli impegni con le nazionali, tutta la rosa biancoceleste è tornata a disposizione di Maurizio Sarri per preparare la gara contro il Sassuolo, valida per la terza giornata di campionato. La Lazio vuole proseguire sul percorso tracciato in casa contro il Verona e lanciarsi in vista del Derby; mentre gli uomini di Grosso vogliono dare una sterzata a un inizio negativo e ottenere i primi tre punti della stagione.

In passato il club emiliano ha dato più di qualche grattacapo al tecnico toscano: dal primo incontro nel 2006, quando Sarri allenava il Verona, il Sassuolo ha sempre messo in difficoltà l'ex allenatore di Empoli e Napoli, i numeri lo evidenziano. In 18 incontri, solo 7 volte Sarri ne è uscito vincitore e il trend è migliorato solo negli ultimi anni alla Lazio. Infatti ben 4 di queste 7 vittorie sono avvenute negli ultimi 4 incontri. Ecco di seguito la lista completa dei precedenti tra Sarri e il Sassuolo, dalla Serie C alla Serie A:

Serie C | 2008 | Verona - Sassuolo 0-2

Serie B | 2012 | Empoli - Sassuolo 0-3

Serie B | 2013 | Sassuolo - Empoli 1-1

Serie A | 2014 | Sassuolo - Empoli 3-1

Serie A | 2015 | Empoli - Sassuolo 3-1

Serie A | 2015 | Sassuolo - Napoli 2-1

Serie A | 2016 | Napoli - Sassuolo 3-1

Serie A | 2016 | Napoli - Sassuolo 1-1

Serie A | 2017 | Sassuolo - Napoli 2-2

Serie A | 2017 | Napoli - Sassuolo 3-1

Serie A | 2018 | Sassuolo - Napoli 1-1

Serie A | 2019 | Juventus - Sassuolo 2-2

Serie A | 2020 | Sassuolo - Juventus 3-3

Serie A | 2021 | Sassuolo - Lazio 3-1

Serie A | 2022 | Lazio - Sassuolo 2-1

Serie A | 2023 | Sassuolo - Lazio 0-2

Serie A | 2023 | Lazio - Sassuolo 2-0

Serie A | 2023 | Sassuolo - Lazio 0-2

Pubblicato il 13/09 alle 13.15