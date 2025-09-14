Roma, Massara su Sancho: "È stata un'ipotesi. Ecco cos'è mancato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della gara contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Aver conservato l'ossatura della seconda parte è sicuramente positivo. Sono arrivati diversi giocatori giovani, non potevamo fare tutto in un'unica sessione di mercato anche per dei paletti relativi al Fair Play Finanziario. Gasperini? Ora conta il lavoro quotidiano, è prematuro soffermarsi su obiettivi e c'è una nuova mentalità: sono state viste delle cose sicuramente nuove e positive".

"Pellegrini? Intanto sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose si evolvono molto velocemente. Lui e noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte e tiene alla Roma e che darà un contributo. Per quanto riguarda Sancho, è stata un'ipotesi ma non ci sono state le motivazioni generali per portarlo qui. Abbiamo un reparto offensivo molto nutrito, come Dovbyk, e siamo sicuri di poter lavorare al meglio con i giocatori che sono a nostra disposizione".

