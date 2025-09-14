Serie A, non solo la Lazio: le altre partite in programma
Archiviati i tre anticipi del sabato, prosegue oggi la terza giornata di Serie A. Oltre alla Lazio, che scenderà in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium alle 18:00, ci sono altri quattro match in programma per oggi. La giornata calcistica si aprirà alle 12:30 con la Roma di Gasperini che ospiterà il Torino all'Olimpico in cerca del terzo successo in tre gare.
Si prosegue alle 15:00, con l'Atalanta che cercherà la prima vittoria stagionale nel match casalingo contro il Lecce, mentre l'Udinese, reduce dal sorprendente successo contro l'Inter, sarà ospite del neopromosso Pisa. Alle 20:45, infine, Milan e Bologna si daranno battaglia a San Siro, entrambe in cerca della seconda vittoria di fila.
