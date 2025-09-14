Gasperini-Baroni, un duello che dura... da oltre 40 anni: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Indossavano gli scarpini nel loro primo incontro. Il Monza di Baroni e il Palermo di Gasperini si affrontavano in Coppa Italia nel 1982 e a deciderla fu proprio un gol del piemontese. Oggi si ritroveranno uno contro l'altro - per la nona volta da allenatori - all'Olimpico sulle panchine di Roma e Torino. E il bilancio recita tre vittorie a testa e due pareggi.

Gasperini, riporta Il Tempo, si è portato a casa il primo confronto (Genoa-Siena 4-2 nel 2009), mentre nell'ultimo incrocio ha avuto la meglio Baroni (Atalanta-Lazio 0-1 ad aprile). La musica cambia analizzando i precedenti del tecnico toscano con la Roma. Il club capitolino ha ottenuto sei successi, tra cui il derby vinto 2-0 a gennaio. Due i pareggi, mentre Baroni - con un passato in giallorosso - ha conquistato una sola vittoria, quando allenava il Verona, contro la Roma di Mourinho.

