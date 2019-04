RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Alla classifica non pensiamo. Ora sotto con il Chievo"

La Lazio si prende i tre punti nel match di recupero contro l'Udinese. 2-0 alla squadra di Tudor e i biancocelesti di nuovo lanciati in ottica Champions League. In conferenza stampa, mister Simone Inzaghi ha commentato la partita e non solo. Segui la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it

L'unica nota negativa la stanchezza nella ripresa...

Grandissimo primo tempo, simile a quello di Milano, a quello contro ill Sassuolo o con il Parma. Dovevamo fare il terzo gol. Poi siamo rientrati, abbiamo preso il rigore contro. Bravo Strakosha, lo sappiamo bene, le partite si possono riaprire. Sono 3 punti importanti, ma ora pensiamo al Chievo Verona.

Acerbi centrale di sinistra, come mai? Jordao è entrato bene...

Ho questa opportunità: Radu si era allenato completamente solo ieri, Acerbi può fare il centrale di sinistra senza problemi. La difesa è andata bene, sapevamo che l'Udienese ci avrebbe aspettato e mi servivano difensori abili a giocare la palla. Stasera avevo Cataldi non al meglio per il problema al polpaccio. Per Jordao era l'occasione giusta per entrare. Così come per Wallace, che ci è mancato negli ultimi due mesi e Badelj, anche lui bravo.

La classifica?

Pensiamo a noi, pensiamo al Chievo. Bisogna interpretarla bene fin da subito.

Immobile senza gol, ma nel secondo tempo ha giocato bene. Sei preoccupato?

Ottima la sua partita, bravissimo con l'assist. Si è sacrificato tanto, non mi preoccupa, lo vedo pimpante, è stimolato. Non è un problema per lui: un attaccante si deve preoccupare quando non ha occasioni per fare gol, lui le ha.

Chi recupera per sabato? Caicedo come sta?

Marusic e Radu stamattina hanno fatto un buon allenamento, ma nella mia testa ho pensato di non rischiarli. Correa aveva ancora dolore, vediamo per lui. Caicedo invece non ha segnalato nulla, non ci sarà Leiva. Rientrerà di sicuramente Luis Alberto dopo la squalifica. Marusic e Radu saranno sicuramente arruolabili.