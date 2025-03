RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: "Sono incazzato nero, non si può prendere un gol così"

Pareggio amaro per la Lazio che all'Olimpico non va oltre il pari contro il Torino. Una gara ben giocata dalla squadra di Baroni che, dopo un primo tempo in cui ha rischiato pochissimo, la sblocca nella ripresa grazie alla bella rete di Marusic. I biancocelesti hanno poi diverse chance per andare sul doppio vantaggio ma venono beffati dalla rete di Gineitis. Al termine della sfida ecco le parole di mister Baroni in conferenza stampa.

FISCHI - "Fischi? Comprensibili perchè è tanto che non vinciamo in casa e non facciamo completamente tutto per vincere le partita. Non si può prendere questo gol, punto. Non si può prendere gol da una squadra che quasi non lo vuole mai fare. Sono incazzato come una bestia ma questa è la realtà ma credo che questo pareggio deve essere una molla. Quando fai una gara in cui gestisci il primo tempo, nel secondo tempo apri la parttia, non si può prendere questo gol".

PRESTAZIONE - "Ho visto una squadra che ha fatto di tutto per vincere. Devi avere cattiveria su quella palla, dispiace e siamo qui a commentare una non vittoria che avevi meritato per quanto visto sul campo".

CASTELLANOS - "Inutile che io stia qui a dire l'importanza di Castellanos ma neanche sotto tortura mi metto a piangere perché mi manca il centravanti da due mesi. La squadra è in grado di vincere questa partita ma non si possono buttare via i punti così".

CLASSIFICA - "La classifica la guardiamo, è normale, ma dobbiamo ricreare le condizioni per migliorarla e la squadra lo sa. La squadra, se tolgo l'errore del gol, ha fatto una gara molto centrata sotto tutti gli aspetti concendendo pochissimo all'avversario e creando occasioni. C'erano tutti gli ingredienti per vincere la gara".

STATO D'ANIMO - "Siamo tutti arrabbiati perché dobbiamo, ripeto, o chiudere le partite o non prendere gol".

PROSSIME GARE - "Partita dopo partita, ora c'è l'Atalanta. Si affronta una gara alla volta, un pallone alla volta che è quello che è mancato oggi".

DIA - "Dia oggi si è sacrificato, chiaro sono giocatori che valutiamo per i gol perché sono attaccanti ma la mia valutazione sulla sua prestazione non è negativa. Sicuramente può fare meglio, potevamo servirlo meglio anche in profondità nel primo tempo. Non era facile trovare spazio".

DELE-BASHIRU - "Pedro mi ha chiesto il cambio perché aveva dato tutto, ha fatto una gara pazzesca. Ho messo Dele-Bashiru perché c'erano gli spazi per lui, era la sua partita. Il problema è che deve fare meglio quando entra in area".

GOL SUBITI - "In questo momento è il problema. Noi subiamo pochissimi tiri ma non parlo di sfortuna, su quella palla si deve fare meglio. Qui non c'è un pallone importante e uno meno, per vincere bisogna giocare tutti i palloni".

ENERGIE - "Energie per affronatre due competizioni? Assolutamente sì. Ora non si può pensare alla fatica, non scherziamo".

STANCHEZZA - "Quando fai le prime partite hai il ritiro e le amichevoli, adesso ci sono 43 partite addosso senza parlare delle nazionali. Questo è il campionato che stiamo facendo quindi è normale che anche nella manovra qualcosa perderemo ma dobbiamo trovare le condizioni e oggi lo abbiamo fatto. Qualcosa manca, è chiaro, ma non solo a noi, manca alle squadre che arrivano con tante gare addosso a questo punto".

QUI PER IL VIDEO