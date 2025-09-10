Sassuolo - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali ufficiali per la terza giornata di Serie A. Per dirigere la sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Lazio, in programma alle 18:00 di domenica 14 settembre è stato scelto Paride Tremolada, arbitro della sezione di Monza. Il direttore di gara sarà coadiuvato dal Var Meraviglia e dall'Avar Pairetto. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Arbitro: Tremolada;

Assistenti: Fontemurato - Cavallina;

IV Uomo: Marinelli;

Var: Meraviglia;

Avar: Pairetto.

I PRECEDENTI TRA TREMOLADA E LA LAZIO - Tremolada ha diretto la Lazio in tre occasioni e il bilancio è di un successo per i biancocelesti e due pareggi. Il primo precedente risale proprio ad una contro il Sassuolo, risalente alla stagione 2023/24 e terminata 1-1. La scorsa stagione, poi, il fischietto lombardo ha arbitrato i capitolini nella sfida in casa vinta 3-1 contro il Venezia e in quella, sempre casalinga, pareggiata 1-1 contro il Como.

