Lazio, Criscitiello: "Perché solo Lotito ha il mercato bloccato? Tutti fanno tutto ma..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato la situazione economica del calcio italiano, partendo dal blocco del mercato imposto alla Lazio.

IL BLOCCO DEL MERCATO DELLA LAZIO - "Tutti fanno tutto, ma l'unico mercato bloccato è stato quello della Lazio. Tutti hanno fatto le peggio cose nella vita, ma Lotito è nemico del Presidente federale e del palazzo attuale. Prima Tavecchio era amico e non succedono certe cose. Non devi indagare, bloccare un mercato, far valere le leggi solo se ci sono dei giochi di potere. Poi, attenzione, anche Lotito fa parte del palazzo e fa parte del potere, prima era a capo, ora è contro e non so cosa accadrà in futuro. Se, però, viene fermato il mercato della Lazio, allora va fermato quello di tutte. Non lo dico per parlare bene della Lazio o di Lotito, ma mi sembra strano che in un calcio dove tutti fanno di tutto, dove in Serie C ci sono società che partono da -10 o -13 punti alla Lazio la fai partire da 0 ma con il mercato bloccato. Al di là della categoria, bisogna fare un controllo sui bilanci e non solo sui bilanci, ma anche sulla liquidità patrimoniale dei presidenti e delle società: ve lo dico io, così facendo, domani mattina il calcio italiano è chiuso dalla A alla C".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

I PROBLEMI DEL CALCIO ITALIANO - "Le cose cambiano come e quando vogliono loro. Non solo per Roma o Lazio, ma anche per Milan, Inter, Juve. Complimenti al Napoli che sta facendo utile in bilancio e riesce a fare colpi come De Bruyne perché lo può fare. Chi ha il bilancio in utile può fare quel che vuole, chi non lo ha deve dimostrare che la stagione non venga falsata. Il problema del calcio italiano è che non si producono soldi, non è normale che dalla Serie A alla Serie C solo tre o quattro presidenti non vanno in perdita. Come si può arrivare alla soluzione? Intanto azzerando i vertici federali attuali perché andava già fatto dopo le non qualificazioni ai Mondiali. L'Italia è degli italiani, non dei club. Il CONI e il Governo devono intervenire quando ci sono queste situazioni, ma non è stata fatta mezza riforma. Una riforma sbagliata è meglio di una non fatta. Lotito, con i suoi mille difetti, ha sempre pensato al suo bene ma anche agli interessi del sistema calcio, perché lui e De Laurentiis sanno benissimo che l'interesse è comune. Quante volte Lotito ha parlato di stadi, della Legge Melandri, del Decreto Dignità? Eppure è l'unico senza sponsor sulla maglia: potrebbe essere il meno interessato della situazione. Oggi bisogna fare sistema, cosa che non si sta facendo e si vedono i risultati".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

POCHI ITALIANI IN CAMPO - "In questo momento io se fossi un presidente di club penserei ai miei interessi e non a quelli dell'Italia. La Primavera del Lecce vince lo Scudetto senza italiani in campo e poi vende Dorgu a 40 milioni un anno dopo. Chi ha vinto? Corvino o Gravina? Si potrebbe mettere l'obbligo di utilizzo degli italiani. I problemi sono in Serie C e in Serie B. Non si devono far giocare i giovani solo per la regolary under, un giocatore deve giocare perché è tosto, perché forte, altrimenti appena esce dai parametri si perde".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

CANALE DELLA LAZIO SU SPORTITALIA - "Il canale della Lazio in chiaro su Sportitalia? Sono state rispettate le nostre indicazioni. La Lazio in questo caso si è dimostrata lungimirante. Per vedere il canale non servono password o username. La pay per view non fa per noi. Il tifoso sa che se viene su Sportitalia può vedere tutto gratis. Secondo me la Lazio con Floridi ha fatto un passo in avanti a livello comunicativo, poi sbaglierà delle cose, ma almeno prova. Il palinsesto, da quanto mi hanno detto, sarà allungato e in chiaro".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.