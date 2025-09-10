Lazio, Giordano: "Pasalic meglio di Milinkovic. Ma se dovesse tornare..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sull'impiego di Rovella nell'Italia di Gattuso, ma anche per commentare la voce di un ritorno in Italia di Milinkovic-Savic che, negli ultimi giorni, sta facendo sognare anche i tifosi biancocelesti.

ROVELLA - "Rovella in nazionale? Io lo avrei visto bene dove ha giocato Locatelli, pensavo potesse entrare al suo posto. Non puoi metterlo al posto di Tonali o di Barella, forse gli è stato preferito Frattesi anche se erano quattro mesi che non giocava perché a Gattuso servivano determinate caratteristiche".

IL RITORNO DI MILINKOVIC - "Milinkovic-Savic sarebbe un bel rientro. Potrebbe anche giocare gratis con tutto quello che si è guadagnato in Arabia. Se lui vuole tornare non penso ci possano essere problemi di sorta, nel caso voglia fare un atto di amore nei confronti della Lazio. Se invece dovesse tornare in Serie A ma non alla Lazio, com'è più probabile, io se fossi una big ci farei un pensiero, in particolare l'Inter. Al Napoli giocherebbe poco. Col sistema di gioco di Chivu è perfetto e porterebbe gol. Se dovesse tornare alla Lazio sarei contento, ma non penso sia il migliore. Ad esempio tra lui e Pasalic io mi prendo sempre Pasalic, di cui non si parla forse perché gioca a Bergamo. Se l'Atalanta arriva seconda in classifica non ne parla nessuno, e lo stesso vale dei suoi giocatori che vengono spesso sottovalutati".

