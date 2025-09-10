Lazio, Zoff crede in Sarri: "Con lui si può far bene e puntare a..."

Dino Zoff, leggenda del calcio italiano ed ex allenatore e vicepresidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sull'impegno della Nazionale di Gattuso e sulle ambizioni della squadra di Maurizio Sarri in questa stagione.

ITALIA - "Possiamo considerare positive le partite dell'Italia, le abbiamo vinte entrambe, siamo sulla strada buona. Spero che le cose possano proseguire come sono iniziate! Credo che tornare a fare i mondiali sia doveroso, altrimenti sarebbe un fallimento assoluto. Un calcio come quello Italiano non può rimanere fuori".

LAZIO - "La squadra della Lazio è buona, a parte la prima partita. Credo sia stato paradossalmente utile prendere questa batosta iniziale, infatti si son subito rifatti alla seconda. Con Sarri si può fare bene e si può puntare anche a posizioni alte, persino Champions League se si allunga fino al quinto posto".

