Lazio, l'Olimpico si riempie per il derby: il dato aggiornato sulle presenze
RASSEGNA STAMPA - L'attesa sale giorno dopo giorno. Manca sempre meno al derby della Capitale, quest'anno in programma a inizio stagione, alla quarta giornata. Si giocherà il 21 settembre alle 12:30, con un cambio di orario praticamente storico rispetto al recente passato. Più ci si avvicina alla partita e più continua a salire il dato degli spettatori, come riportato da Il Corriere dello Sport. Sono state superate, infatti, le 50mila presenze complessive all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Roma. Anche quest'anno è attesa una cornice di pubblico strepitosa.
