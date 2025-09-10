Lazio, Cardone: "Di Simic la società non sarà contenta. Smentite su Insigne, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La sosta sta volgendo al termine e la Lazio si prepara al ritorno in campo contro il Sassuolo, domenica 14 settembre alle 18.00. In queste ore tutti i calciatori partiti con le rispettive nazionali torneranno alla corte di Sarri, che, contando anche chi torna dall'infortunio, potrà finalmente lavorare con il gruppo quasi al completo. In merito si è espresso Giulio Cardone a Radiosei:

"Il fatto che siano tornati in gruppo Pedro, mai stato in dubbio comunque, e Vecino sicuramente è importante; anche Isaksen è recuperato. Non credo che partiranno titolari col Sassuolo, ma sono recuperi decisamente importanti. Per Lazzari si può escludere la lesione, lunedì farà nuovi accertamenti ma potrebbe esserci in panchina al derby".

Poi su Simic, obiettivo della Lazio che però inizierà una nuova avventura in Arabia: "Non saranno contenti a Formello, era un obiettivo della Lazio. Il mercato arabo chiude il 12, lì comunque è cambiato tutto, facile che ora vadano anche i ragazzi giovani; è un altro calcio, su questo non ci sono dubbi".

Infine, sullo sponsor e su Insigne: "Per lo sponsor siamo in attesa che qualcosa si sblocchi. Su Insigne la società smentisce e ne prendiamo atto, ma se Sarri insisterà credo che dovrà essere accontentato".