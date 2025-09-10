Calciomercato Lazio | Simic vola in Arabia: accordo trovato con l'Al Ittihad

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Simic lascia l'Anderlecht e vola in Arabia. Nelle ultime ore l'Al Ittihad ha accelerato i contatti con il club belga e chiuso l'affare. Come riportato da Fabrizio Romano, l'accordo tra le due soceità è stato raggiunto per una cifra di circa 20 milioni di euro (bonus compresi). Il giocatore invece firmerà un contratto di quattro anni. Su di lui c'era anche la Lazio, che da tempo lo seguiva in accordo da Sarri. Era un nome per gennaio dopo lo sblocco del mercato, ma la società araba ha anticipato tutti.

🚨🟡️ EXCL: Al Ittihad reach verbal agreement to sign Jan Carlo Simic as new centre back, here we go!



Formal steps to follow but 4 year deal agreed with former AC Milan defender and package close to €20m (add-ons included) to Anderlecht. pic.twitter.com/AADHioZV12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

