Lazio, Sarri chiede più gol a Guendouzi: il francese ha un record da battere
RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi vuole prendersi la Lazio sulle spalle. Ne ha bisogno Sarri, così come ne ha bisogno lui. È stato escluso dalle convocazioni della Francia dal ct Deschamps, e solo giocando bene con la Lazio potrà tornare a giocare in Nazionale. Come? La leadership non gli manca, così come l'intensità e tante altre qualità.
Se c'è un fondamentale su cui il francese deve migliorare, quello è sicuramente la freddezza sotto porta. Infatti, come riporta Il Messaggero, in 234 presenze tra Italia, Francia, Germania e Inghilterra, Guendouzi ha realizzato solamente 12 gol. Troppo pochi per un calciatore del suo livello. Sarri gli chiede più gol e Guendouzi non vuole deluderlo: l'obiettivo sarà quello di superare il record di 5 gol in stagione, realizzato ai tempi del Marsiglia.