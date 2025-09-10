Lazio, Romagnoli aspetta una chiamata: il rinnovo è ancora bloccato

RASSEGNA STAMPA - Torna Romagnoli. Scontata la squalifica di due giornate, dopo il rosso rimediato contro il Lecce l'anno scorso a fine campionato, il centrale si rimette a disposizione di Sarri. E pensare che era vicino a lasciare la Lazio in estate, prima di tutto il caos del blocco del mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, con l'addio di Baroni, l'esclusione dall'Europa e la sensazione di una smobilitazione generale, si era fatto prendere dalla fretta salutando tutti.

Solo il ritorno di Sarri l'ha fermato e convinto a restare nella Capitale. I due sono sempre rimasti in contatto, anche dopo le dimissioni del tecnico a marzo 2024. Ora però bisognerà risolvere la sua situazione contrattuale. Tra l'entourage di Romagnoli e la Lazio non ci sono stati incontri per tutta l'estate: solo un primo aggiornamento per informare che tutti i rinnovi erano congelati, visto il blocco del mercato.

Il numero 13 ha un contratto da 3 milioni di euro (il secondo più pagato dopo Zaccagni) in scadenza nel 2027. Ora pretende un nuovo confronto con la società, che con ogni probabilità proverà a spalmare una cifra leggermente più bassa per più anni. Il difensore, che intanto tornerà a giocare titolare contro il Sassuolo, e il suo agente Raiola attendono solo una chiamata da Formello.

