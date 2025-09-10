Lazio, Vecino sfida un suo tabù: al Sassuolo non ha mai segnato

RASSEGNA STAMPA - Subito una bella sfida per il suo rientro. È tornato Vecino, ieri pomeriggio in gruppo dopo oltre un mese di stop per un problema muscolare. Sarri può riabbracciarlo, lo ritroverà tra i convocati domenica contro il Sassuolo. Per il tecnico sarà un'occasione per gestire meglio il centrocampo e il percorso di Dele-Bashiru.

L'uruguaiano tornerà a disposizione dopo che si era fermato a inizio agosto, saltando l'amichevole contro il Burnley. Ora davanti si troverà i neroverdi, che è l'unica tra le 12 squadre affrontate almeno 15 volte in carriera a cui non ha mai segnato, come riportato da Il Corriere dello Sport. Uno stimolo in più per ripartire, un tabù da sfatare. Vecino prova a ricominciare alla grande.

