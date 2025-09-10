Lazio, Vecino o Belahyane contro il Sassuolo: ecco come cambia il centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Qualcosa si muove a centrocampo. Sarri riflette sulla mezzala sinistra, unico tassello ancora in bilico: Guendouzi a destra e Rovella in regia restano intoccabili, mentre Dele-Bashiru è ancora in fase di apprendistato. Il tecnico crede molto nel nigeriano, ma vuole dargli tempo per crescere senza pressioni eccessive, anche alla luce del rientro tardivo dagli impegni con la sua nazionale.

Per questo, contro il Sassuolo, potrebbe esserci un avvicendamento. Le alternative non mancano: Matias Vecino, finalmente recuperato dall’infortunio muscolare, è il candidato principale. Conosce bene i meccanismi di Sarri, ha esperienza e proprio da mezzala sinistra ha giocato gran parte della carriera. L’altra opzione è Reda Belahyane, provato nel ruolo già contro il Verona, dove ha servito l’assist per il 4-0 a Dia.

L’ipotesi più probabile, scrive La Gazzetta dello Sport, è che a Reggio Emilia parta Vecino, anche per rodarlo in vista del derby del 21 settembre, con Dele-Bashiru e Belahyane pronti a subentrare. La concorrenza interna può solo far bene: il nigeriano continuerà il suo percorso di adattamento, mentre il marocchino sta dimostrando di poter diventare una risorsa preziosa.