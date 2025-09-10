Lazio, Oddi: "Belahyane merita fiducia. Se Isaksen sta bene deve giocare"

L'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha commentato lo stato di forma di diversi singoli della Lazio, sottolineando chi meriterebbe maggiore spazio. Di seguito le dichiarazioni: "Dele-Bashiru fino ad ora ha fatto fatica. Se Vecino è a posto fisicamente gli darei un po’ più di fiducia, io ho sempre ammirato molto i calciatori uruguaiani, giocatori forti, ‘cattivi’ in campo e fuori. A Belahyane va data fiducia. Credo che Dele parta terzo tra i tre, in vista della sfida in casa del Sassuolo".

"Isaksen se sta bene meriterebbe di giocare. Già avere due o tre giocatori in un ruolo è importante. Cancellieri l’ho visto benino, come Provstgaard; per il danese però il discorso è diverso, non può sostituire Romagnoli ma è un buon prospetto”.

