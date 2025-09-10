Italia, ancora i playoff per il Mondiale: le possibili avversarie e tutte le date

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - I playoff, di nuovo. L'11-1 della Norvegia contro la Moldavia ha complicato ancora di più il percorso dell'Italia verso il prossimo Mondiale. Resta praticamente solo il secondo posto nel girone, a meno che la squadra di Haaland non perda punti nelle prossime partite, scenario quasi improbabile.

Con ogni probabilità, quindi, assisteremo ancora ai playoff, incubo azzurro: prima la Svezia che è costata Russia 2018, poi la Macedonia del Nord che ha chiuso le porte a Qatar 2022. La strada verso il Mondiale dei 'rimandati', come scrive La Gazzetta dello Sport, prevede una semifinale e una finale. Due partite da 90 minuti (o 120) più rigori, solo andata, eliminazione diretta. La prima è in casa di chi ha il miglior ranking Fifa; la seconda sede sarà decisa dal sorteggio. Le 16 squadre partecipanti (le 12 seconde dei gruppi e le 4 vincenti di Nations League non ancora qualificate) saranno divise in quattro fasce e in quattro mini-tabelloni tennistici.

L'Italia rientrerà nella prima: è testa di serie per via del ranking Fifa. Per questo sfiderà le Nazionali della quarta: per come stanno ora le cose, potrebbero esserci Svezia, Irlanda del Nord, Moldavia e San Marino. Per l'eventuale finale, invece, sono in ballo Slovacchia; Scozia o Grecia; Islanda; Georgia o Turchia; Ungheria o Armenia; Polonia; Bosnia o Austria; Nord Macedonia o Galles; Serbia; Repubblica Ceca. Il sorteggio dei playoff avverrà il prossimo 21 novembre, con le semifinali e finali in programma a marzo (26 e 31).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.