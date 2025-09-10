Portogallo, successo nel finale contro l'Ungheria: Tavares resta in panchina

Nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 andata in scena ieri, il Portogallo si è imposto per 2-3 sul campo dell'Ungheria. Dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale grazie ai gol di Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, la formazione lusitana è stata ripresa da una rete all'84' di Varga, autore di una doppietta, ma solo due minuti dopo ha trovato il gol vittoria grazie a Joao Cancelo. Nuno Tavares è rimasto in panchina per l'intera durata del match, con il ct Martinez che ha preferito lasciare in campo Nuno Mendes.

