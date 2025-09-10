Roma, problema alla coscia per Wesley: il punto sulle sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le condizioni di Wesley preoccupano Gasperini. Il terzino brasiliano, uno dei nuovi acquisti del mercato estivo giallorosso, non ha preso parte alla gara tra Bolivia e Brasile disputata la scorsa notte, restando fuori dai convocati a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, lo staff medico giallorosso valuterà le sue condizioni una volta rientrato in Italia. La sua presenza per la sfida di domenica contro il Torino è al momento incerta, e non è escluso che il problema possa influire anche sulla sua disponibilità per il derby con la Lazio, in programma il 21 settembre alle 12:30. Molto dipenderà dai prossimi controlli, al momento è ancora presto per trarre conclusioni definitive.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.