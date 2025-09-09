Lazio, Abbate spiega: "Gila, possibile addio a zero! E per sbloccare il mercato..."

Nel corso di Lazio Social Club, in collegamento a Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate si è espresso sulla situazione della Lazio. Nello specifico ha toccato diversi temi: dal possibile addio di Gila a parametro zero all'eventuale acquisto di Simic, fino allo sblocco del mercato di gennaio. Di seguito tutte le sue dichiarazioni in merito.

“La mia impressione, vedendo anche come sono andati gli ultimi incontri con l’agente, è che Gila voglia andare via a parametro zero. Quest’estate sarebbe andato via, c’erano offerte dalla Premier. Ma la Lazio non poteva permettersi di perderlo con il blocco del mercato e ha rifiutato ogni offerta”.

“Simic? Non ho dubbi che sia un obiettivo per gennaio insieme a Fabbian, insieme a Insigne che però è un altro discorso. L’ha richiesto Sarri, ma Fabiani non lo vuole prendere per via del progetto giovani. Simic e Fabbian erano due obiettivi della società accordati con il tecnico prima del blocco del mercato. Sono due trattative concrete che la Lazio porterà avanti e vanno seguite assolutamente”.

“Per sbloccare il mercato a gennaio c’è sempre il discorso dello sponsor. La società al momento è troppo ottimista, il che mi fa pensare che ci sia qualcosa sotto che ancora non conosciamo bene e che ancora non è uscito fuori. Credo che sia di assoluto interesse della Lazio far sapere il prima possibile come stanno le cose. Si parla intorno a una ventina di milioni per risolvere la situazione, ma la cifra precisa non ce l’abbiamo. C’è una terza via che la Lazio sta percorrendo che ancora non conosciamo. Le fideiussioni bancarie possono essere un’opzione”.

Pubblicato l'8/09