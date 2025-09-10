Sassuolo - Lazio, il Mapei si colora di biancoceleste: il dato sui biglietti venduti
Il conto alla rovescia è iniziato. La Lazio domenica, alle ore 18.00, scenderà in campo per la terza giornata di Serie A contro il Sassuolo. La squadra di Maurizio Sarri si metterà a caccia della seconda vittoria stagione, con l'obiettivo di cancellare quanto visto contro il Como e dar continuità all'ottimo risultato ottenuto contro l'Hellas Verona all'Olimpico.
I BIGLIETTI VENDUTI PER SASSUOLO-LAZIO - Ad accompagnare i biancocelesti verso questo obiettivo saranno i tifosi laziali che, in questi giorni, hanno rapidamente esaurito i 4.000 posti a disposizione per il settore ospiti del Mapei Stadium, strappando anche 450 tagliandi in altri settori. Numeri che, a quattro giorni dalla sfida preparano a un vero e proprio esodo biancoceleste che potrebbe arrivare a toccare quota 5.000, se non 5.500, presenze.
