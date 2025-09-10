Lazio, Belahyane può essere la sorpresa: vuole convincere Sarri

RASSEGNA STAMPA - Spazio per Belahyane. Il buon ingresso contro il Verona, in cui ha messo a referto l'assist per il 4-0 di Dia, ha acceso i riflettori su di lui. Sarri da quest'estate lo sta addestrando come mezzala, mentre l'anno scorso era esploso da regista. Negli ultimi tempi ha già dato segnali che sta imparando il nuovo ruolo.

E il tecnico è stato contento che sia rimasto a Formello durante la sosta per le nazionali, così ha potuto continuare a esercitarsi e a migliorare il suo rendimento proprio come mezzala sinistra, come riportato da La Repubblica. Visti gli impegni con la Nigeria di Dele-Bashiru e il rientro in gruppo solo di ieri pomeriggio di Vecino, non è da escludere la titolarità del marocchino a centrocampo contro il Sassuolo.

Il suo obiettivo in futuro è anche quello di conquistare la Nazionale, già qualificata al Mondiale 2026. Vale anche per la Coppa d'Africa di dicembre, anche se è molto più complicato rientrare nel gruppo.

