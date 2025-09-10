Torino, Cairo elogia Baroni: "È un allenatore di qualità. L'obiettivo è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine della presentazione del 24esimo Premio Cairo a Milano. Il presidente granata ha parlato di Marco Baroni, ex allenatore della Lazio e scelto da lui per migliorare il lavoro di Paolo Vanoli, ma anche degli obiettivi da raggiungere per questa stagione. Ecco di seguito le sue parole riportate da SportMediaset:

"Se facciamo investimenti importanti come ho fatto, arricchendo la squadra, con un allenatore di qualità come Baroni, è perché l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti. Dobbiamo cominciare a fare bene, a fare dei buoni risultati, poi vediamo l'obiettivo di fine stagione. Ora dobbiamo semplicemente lavorare come sta facendo l'allenatore per riuscire a estrarre il meglio da una squadra arricchita con 8 componenti, che hanno molto potenziale, che probabilmente sono arrivati in uno stato di forma parziale legato anche al fatto che sono arrivati dopo aver fatto pochi minuti lo scorso anno. Ma più il tempo passa più possono fare bene".

