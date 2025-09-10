Lazio | La porta è momentaneamente di Provedel, ma Mandas...

RASSEGNA STAMPA - La scelta è fatta: tra i pali c’è ancora Ivan Provedel. Sarri ha deciso di ripartire dal suo portiere di fiducia, lo stesso che nella stagione 2022-23 aveva riscritto la storia della Lazio stabilendo il record di clean sheet (21) e garantendo quella solidità difensiva che aveva reso la squadra una delle più compatte dell’era Lotito. Ora serve ritrovare proprio quel rendimento.

Il ballottaggio con Mandas, titolare nelle ultime gare della scorsa stagione sotto Baroni, aveva acceso l’estate. Il greco aveva convinto con prove di personalità e qualità, guadagnandosi considerazione nello staff tecnico. Ma con il ritorno di Sarri, il posto da numero uno è tornato a Provedel. Dopo il derby, però, spiega il Corriere dello Sport, lo scenario potrebbe mutare. L’assenza delle coppe europee e l’ingresso tardivo in Coppa Italia rischiano di lasciare Mandas fermo a lungo. Sarri apprezza il suo atteggiamento e starebbe pensando di inserirlo già dalla gara con il Genoa, aprendo a una gestione più flessibile tra i pali.

Per Provedel, Sassuolo e Roma diventano due sfide chiave per confermare lo status di leader silenzioso della Lazio. Il presente chiede prove immediate, mentre il futuro resta aperto: con Mandas pronto a farsi avanti e con la società chiamata a gestire un dualismo delicato.